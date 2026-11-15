В Республике Коми готовятся к масштабным переменам в инфраструктуре: власти рассчитывают в 2027 году завершить строительство канализационного коллектора и новой школы в Сыктывкаре, а в Воркуте — начать обновление Усинского водовода. Все три проекта поддержат из федерального бюджета, что даёт хороший шанс заметно улучшить качество городской среды сразу в нескольких городах республики.

О планах развития коммунальной и социальной инфраструктуры рассказал заместитель председателя правительства Коми Эдуард Слабиков во время обсуждения госпрограммы в Госсовете республики. По его словам, новые объекты не только укрепят работу коммунальных систем, но и добавят региону дополнительные образовательные мощности — а это важно для семей с детьми и для долгосрочного развития территорий.

При этом сроки реализации могут немного сдвигаться — всё зависит от поступления финансирования, организации стройки и того, насколько оперативно подрядчики будут выполнять работы. Сейчас главное — сохранить набранный темп и не терять фокус на ключевых объектах.