Жителя Печоры отправили в колонию за нападение на работника локомотивного депо, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Инцидент произошёл ночью 23 сентября 2026 года в депо станции Печора. Дежурный делал обход территории, когда пробравшийся туда пьяный мужчина дважды ударил его руке, а затем похитил телефон и скрылся. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

«В последующем фигурант был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а сотовый телефон возвращен собственнику», — рассказали в пресс-службе.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Решением суда мужчину приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, в Коми будут судить мужчину, задушившего супругу.