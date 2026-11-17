Движение поездов восстановили на участке Черёмуха – Виледь после обрушения моста, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Речь идёт о ЧП, произошедшем 10 ноября в Архангельской области, когда рухнул пролёт железнодорожного моста через реку Виледь. Это привело к сходу с рельсов вагона грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал, однако движение на участке было остановлено.

Сразу после обрушения на месте начались восстановительные работы. Железнодорожники оперативно доставили технику и нужные материалы. Первым делом они обустроили временные подъезды, которые потребовались для проезда легковых и тяжёлых машин, а затем убрали сошедшие с рельсов вагоны и расчистили площадку. На участке, где раньше находился мостовой пролёт, соорудили насыпь и уложили на неё железнодорожный путь.

«В работах задействовали около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда, 27 единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

17 ноября стало известно, что поезда вновь начали курсировать на участке.

Напомним, подробности ЧП есть в материале сайта komi.aif.ru.