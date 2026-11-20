Житель Княжпогостского района проведёт 4,5 года в колонии за кражу патронов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.

По данным следствия, в августе 2025 года 50-летний мужчина с судимостями пробрался в чужую баню в посёлке Вожель и похитил от туда 57 патронов к нарезному огнестрельному оружию. Боеприпасы он хранил дома, пока 11 марта 2026 года их не обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хищение боеприпасов к огнестрельному оружию и их незаконное хранение.

Решением суда местного жителя приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, ранее рыбак из Воркуты получил деньги за найденное ружьё с патронами.