Карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ объявили в 18 школьных классах и 11 группах в детсадах в Коми.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с 9 по 15 ноября инфекцией заразились 5105 местных жителей, 2717 из которых — дети. Отмечается, что количество заболевших выросло на 23,79% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Анализ показал, что среди заболевших циркулируют свиной грипп и респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. По данным на 13 ноября, прививку от гриппа поставили 229152 жителей Коми, в том числе 7133 детей.

Напомним, ранее эксперты рассказали о новых возможностях проведения ЭКО по ОМС.