Ухтинка через суд смогла доказать, что состояла в браке больше 50 лет.

После смерти супруга женщина обратилась к нотариусу чтобы вступить в наследство. И тут выяснилось, что в документах не всё в порядке.

«Выявились разночтения в отчестве заявителя в паспорте и в записи акта гражданского состояния о заключении брака», – сообщили в ухтинском городском суде Республики Коми.

Вдова обратилась в ЗАГС, чтобы внести правку в свидетельство браке, но там ей отказали. Женщине оставалось только идти в суд. Другого способа доказать, что именно она была законной супругой скончавшегося мужчины, не было.

«Суд оценил представленные стороной заявителя письменные доказательства, показания свидетеля и требования удовлетворил», – рассказали в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году студентка отдала мошенникам всё бабушкино наследство (около 3 млн рублей), поверив, что деньги в опасности.