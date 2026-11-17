Житель Сыктывкара попал под следствие за зверское избиение знакомого, сообщили в МВД Республики Коми.

В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о причинении ему вреда здоровью. Пострадавший рассказал, что поругался с 32-летним товарищем из-за споров о работе. Конфликт перерос в драку, в ходе которой знакомый применил на нём приём из спортивной борьбы, в результате чего он упал и серьёзно пострадал.

Пострадавший обратился в больницу лишь через несколько дней, однако скрыл причину возникновения травм, заявив, что просто упал. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали: закрытую тупую травму правой половины грудной клетки, перелом ребра с повреждением ткани лёгкого, скопление воздуха в плевральной полости, сдавление лёгкого и признаки острой дыхательной недостаточности.

После выписки пострадавший попросил того же знакомого помочь с переездом, но получил отказ. После этого мужчина решил заявить о произошедшем в полицию.

Нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, ранее житель Коми избил сына арматурой за отказ выпить.