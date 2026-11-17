Поиск загадочно пропавшего 74-летнего мужчины организовали в Республике Коми, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

С 4 ноября исчез Валерий Богданов. Сообщается, что он проживает в городе Микунь, но дома его нет. Кроме того, он перестал выходить на связь с родными и близкими.

В ориентировке говорится, что Валерий Богданов ростом около 164 сантиметров и худощавого телосложения, у него седые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в зелёные камуфляжные куртку и штаны, чёрные сапоги и зелёную панаму.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться пенсионер, сообщить об этом по телефонам: +7 (800) 700-54-52 (ПСО «Лиза Алерт») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Коми организован поиск 8-летней школьницы из Санкт-Петербурга, которая пропала в марте 2026 года.