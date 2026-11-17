Движение по трассе Сыктывкар — Кудымкар для фур ограничили на месяц, сообщили в министерстве транспорта Республики Коми.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло переувлажнение грунта, что спровоцировало разрушение дорожного покрытия.

«Ограничение необходимо для обеспечения безопасности движения и сохранения автомобильной дороги», — уточнили в министерстве.

Так, до 12 декабря на участке трассы Сыктывкар — Кудымкар, расположенном от села Верхний Турунъю до границы Пермского края (164,222 км — 182,222 км), закрыли проезд для грузовиков.

Напомним, поезда из Воркуты, Лабытнанги и Сыктывкара изменили расписание до завершения восстановительных работ на участке Черёмуха — Виледь, где произошло обрушение моста.