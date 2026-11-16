Ремонт кровли завершился в Государственном театре оперы и балета Республики Коми благодаря компании «ЛУКОЙЛ».

Работы стартовали летом 2026 года. В здании театра располагается множество цехов, в том числе костюмерный, пошивочный и бутафорский. Однако из-за изношенной кровли в помещениях постоянно возникали протечки, которые серьёзно мешали работе специалистов. Благодаря проведённым работам удалось не только надёжно гидроизолировать здание и сохранить его материально-техническую базу, но и обеспечить бесперебойную деятельность учреждения.

«Это были средства наших спонсоров, социальных партнеров на сумму 43,5 миллиона рублей. Отремонтирована кровля. Почему это была первоочередная задача? Это было связано с комфортом наших артистов, коллектива театра, зрителей, с безопасностью, в том числе для здоровья. Несколько лет помещения были в ужасающем состоянии, потому что там была плесень. В таких условиях, понимаем, что работать невозможно. Теперь благодаря ремонту кровли от плесени мы избавились», — прокомментировала министр культуры Коми Марина Бурмистрова.

При этом в здании предстоит выполнить ещё немало работ. Сейчас профильные структуры прорабатывают возможность их дальнейшего проведения.