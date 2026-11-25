Автомобильную дорогу перекроют в Сосногорске 26 ноября для проведения учений, сообщает ГУ МЧС России по Республике Коми.

«В 12:00 в муниципальном образовании на участке автомобильной дороги Ухта — Печора состоится масштабное тактико-специальное учение», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты различных служб отработают взаимодействие при ликвидации последствий серьёзного ДТП и оказании помощи пострадавшим. На месте будет работать больше 50 специалистов экстренных служб и 15 единиц техники. Планируется задействовать вертолёт службы санитарной авиации.

«В связи с проведением учения будет частично ограничено движение транспорта на данном участке дороги. Главное управление МЧС России по Республике Коми просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обратились в ведомстве к жителям.

Напомним, накануне стали известны результаты проверки по громкому ДТП с автобусом, у водителя которого обнаружили отравление психоактивными веществами. Не справившись с управлением он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.