Директора управляющей компании (УК) Сосногорска наказали за взрыв газа, из-за которого погибли люди, сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Речь идёт о ЧП, произошедшем 23 сентября 2026 года в многоквартирном доме на улице Ленина в посёлке городского типа Нижний Одес. В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа, после чего вспыхнул пожар.

В результате инцидента два человека погибли от ожогов. Кроме того, ещё одна женщина получила отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей.

После ЧП правоохранители провели инспекцию, в ходе которой выявили, что УК нарушила жилищное законодательство по содержанию общедомового имущества. В результате директора организации привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

«Ему назначен штраф в размере 50 тыс. руб», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в СК завели дело после гибели людей из-за взрыва газа.