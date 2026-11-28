В Усинске завершилась необычная история с возвратом переплаченной корпоративной пенсии: наследница нефтяника погасила долг перед негосударственным пенсионным фондом в размере 174 тысяч рублей. Фонд продолжал выплачивать пенсию, пока не получил достоверные сведения о смерти получателя. Об этом сообщает УФССП России по Республике Коми.

Чтобы вернуть излишне перечисленные средства, НПФ обратился в суд — наследница полностью признала предъявленные требования. По заявлению взыскателя суд оформил электронный исполнительный документ, уже на следующий день его зарегистрировали в отделе судебных приставов по Усинску. Дальше всё пошло быстро: должница получила постановление через Госуслуги и сразу же закрыла долг.

Так деньги вернулись в фонд, а история показала, как современные цифровые сервисы помогают решать финансовые вопросы оперативно и без лишней волокиты.