Житель Сыктывкара пойдёт под суд за распространение порнографических фото в Сети, сообщили в прокуратуре Коме.

По данным следствия, в июле 2025 года 38-летний мужчина, просматривая сообщество в социальной сети с контентом для взрослых, разместил в чате фото порнографического характера. Изображение он скачал из Интернета. Отмечается, что сыктывкарец сделал это, чтобы привлечь внимание участников чата.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное распространение порнографических материалов в Сети по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ.

Сейчас в прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили материалы уголовного дела в Сыктывкарский городской суд.

Напомним, ранее жителя Коми осудили на 9,5 лет за отправку девочке своих порно изображений.