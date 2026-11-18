Подростка из Волгоградской области осудят в Сыктывкаре за попытку сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в СУ СК Коми.

По версии следствия, в сентябре 2026 года 17-летний юноша приехал в республику, чтобы распространить запрещённые вещества. Однако несовершеннолетнего задержали, когда тот получал партию наркотиков.

«Наркотическое средство изъято из незаконного оборота, в связи с чем довести до конца задуманное несовершеннолетний не смог по независящим от него обстоятельствам», — рассказали в СКР.

Подростку предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сейчас следователи завершили расследование преступления и направили материалы уголовного дела в суд.

Напомним, ранее полицейские Ухты задержали «закладчика» из Сосногорска.